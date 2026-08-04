Vacanze estive, crescono i viaggi in auto e culturali

L’estate 2026 premia i viaggi in auto e gli itinerari culturali a tappe. Secondo l’Osservatorio Telepass, realizzato da Moveo e Seed Digital, tra giugno e luglio le ricerche Google sulle vacanze in macchina sono aumentate del 20% sul 2025.

L’analisi, condotta su 48 mesi e su 16 città d’arte e 16 borghi, mostra scelte più mirate. Tra gennaio e luglio le ricerche complessive sono calate del 3,6%, quelle sul ‘cosa fare’ del 26,3% mentre monumenti e attrazioni crescono del 3,4%.

La cultura pesa per l’81% delle ricerche, contro il 78,7% del 2025. Il Pantheon guida davanti a Colosseo e Fontana di Trevi. Le città d’arte toccano il picco in aprile e maggio. In estate avanzano i borghi di mare e lago: concentrano oltre metà delle ricerche annue e ad agosto raggiungono 2,7 volte la media mensile. Per il 2026 è atteso un aumento dell’8,1%. Otranto precede Tropea e Cefalù. Malcesine domina tra le mete lacustri.