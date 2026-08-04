Preferred Hotels & Resorts: 2 nuovi ingressi italiani

Ci sono anche 2 strutture italiane nel gruppo di 10 nuovi ingressi in Preferred Hotels & Resorts. Si tratta del San Clemente Palace Venice , a Venezia, entrata nella Collezione Legend, e del Teatro Luxury Apartments - Starhotels Collezione , a Firenze, in Preferred Residences.

“Per consentire ai viaggiatori di vivere il mondo in modo sempre più autentico, personalizzato e coinvolgente, siamo orgogliosi di accogliere queste eccezionali strutture indipendenti nel nostro portafoglio globale - ha dichiarato Lindsey Ueberroth, amministratore delegato di Preferred Hotels & Resorts -. Ciascuna di esse riflette un forte senso del luogo e dell’individualità, sia attraverso un design curato, sia attraverso legami culturali, offerte innovative per il benessere o un servizio eccezionale, ampliando ulteriormente la variegata gamma di esperienze disponibili del nostro brand”.

Fra le altre strutture il MYTHIC SANA Downtown Suites a Lisbona, Portogallo, il Via Antwerp ad Anversa, Belgio, il The Botany a Saint Thomas, Isole Vergini Americane in apertura il prossimo inverno all’interno della riserva di 300 acri di Preserve at Botany Bay.