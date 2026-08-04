Privatizzazione Comiso e Catania, 10 le società ammesse

“Sono state ammesse dieci società nazionali e internazionali, e siamo molto soddisfatti del livello dell'interesse che c'è per i nostri aeroporti. Avvieremo ora la seconda fase con l’apertura della 'data room' per questi dieci soggetti, ovvero l’accesso a informazioni come il piano industriale e le regole di governance”.

Lo ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa sul percorso di privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso. Alla data di scadenza erano state 14 le manifestazioni di interesse presentate. I 10 operatori considerati idonei sono Corporacion America Airports, Royal Schiphol Group, Mundys, Adani Airport Holdings Limited, Save, 2I Aeroporti, Mag Overseas Investment, Oman Airports Management Company, Macquarie European Infrastructure Fund, Vinci Airports.

Dopo la visione dei dati le dieci aziende dovranno fare l'ultima offerta vincolante. R. S.