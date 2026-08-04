Il Diamante tour operator risponde alla ricerca dell’ignoto e amplia le possibilità di scoperta dell’Africa: dal prossimo anno, infatti, apre la programmazione dell’Angola. Meta potenzialmente attrattiva per un cliente curioso, è “una destinazione da esploratori, dove il lusso non coincide con la struttura ma con il viaggio pioneristico in destinazioni totalmente nuove, prive di turismo di massa” spiega Lorenzo Rettore, product manager East Africa.

Per quanto riguarda, invece, i safari, cresce il segmento lusso: “È una tendenza concreta, in linea con la netta separazione tra chi ha un budget contenuto e chi ha un budget molto elevato” aggiunge Rettore. Americani e australiani presidiano la classifica dei Paperoni in Africa, ma la clientela italiana alto spendente aumenta, anche se il nostro mercato “non ha quel potere di spesa, per quanto muova delle buone numeriche e apprezzi alloggi belli, guida e cibo”.

Se il Sudafrica “sta patendo una scarsa pubblicità e appare troppo semplice a scapito della sua varietà”, corrono le destinazioni prettamente naturalistiche come Botswana e Tanzania. Lì, servizi di alto livello, esperienze in elicottero, campi esclusivi da due o tre tende definiscono il lusso. Insieme al Kenya, restano le destinazioni safari per eccellenza. Al netto dei grandi nomi internazionali, nel catalogo dei servizi di taglio decisamente elevato con anima locale figurano Asilia, Elewana, Laba Laba e Neptune con tre campi nel Masai Mara, Serengeti, Ngorongoro, oltre ai lodge e campi della Diamond Collection, uno dei brand dell’operatore in gestione partecipata con i fornitori locali.

Tra le destinazioni safari, inoltre, l’Uganda sta collezionando numeri importanti, “nonostante non sia un anno semplice è straordinario e inaspettato per osservare persone, paesaggi verdi e animali che da altre parti non si trovano”. È una meta da viaggiatori fidelizzati: “Alcuni fanno 5 o 6 viaggi con noi, si innamorano col primo ingresso morbido nel mondo africano in Sudafrica, poi safari immersivo in Tanzania o Kenya e i deserti della Namibia fino all’apice dell’emozione in Uganda”.