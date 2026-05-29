Gli occhi della Spagna sugli aeroporti della Sicilia. Nel mirino del colosso della gestione degli scali Aena sarebbero infatti finiti Catania e Comiso, con l’intento di rilevare una quota di maggioranza nell’attuale società di gestione, la Sac. E non è escluso anche l’allargamento alle altre due strutture dell’isola, quelle di Palermo e di Trapani.

Secondo quanto riportato da Preferente, che cita El Economista, in ballo di sarebbe una quota compresa tra il 51 e il 65% di Sac dopo che il Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato definitivamente la privatizzazione ad aprile e a maggio è iniziato il periodo per la presentazione delle espressioni di interesse, che terminerà all'inizio di giugno.

Tra gli altri gruppi interessati ci sarebbero anche altri operatori come Mundys, Vinci Airports, Save o Corporación América, oltre a fondi e veicoli internazionali legati ad Abu Dhabi.