Viva Miches by Wyndham, la scommessa vinta su una nuova Repubblica Dominicana

Ci sono aperture che seguono il mercato e altre che lo anticipano. Viva Miches by Wyndham appartiene alla seconda categoria: l’ultimo resort firmato Viva Resorts by Wyndham, affacciato su Playa Esmeralda, sorge - ex novo - in una delle aree più promettenti della Repubblica Dominicana, ancora poco toccata dal turismo internazionale, ma sempre più al centro di un percorso di sviluppo turistico e infrastrutturale. Una proposta che intercetta bene la domanda attuale di viaggiatori attratti dai Caraibi, ma orientati verso località che conservano un’identità riconoscibile e un senso più autentico della destinazione.

Per il trade, Miches rappresenta oggi un’opportunità concreta. Da un lato offre l’appeal di una meta nuova; dall’altro si presenta come un prodotto chiaro sul piano commerciale: contesto naturalistico predominante, ampi spazi, buona accessibilità e la formula all inclusive di Viva Resorts by Wyndham, da tempo uno dei punti di forza del brand. In uno scenario in cui il cliente finale cerca controllo del budget, semplicità di fruizione il servizio “tutto incluso” continua a essere una leva di vendita particolarmente efficace, soprattutto sul lungo raggio. A rafforzare la proposta c’è anche il tema dei collegamenti. Miches si raggiunge in circa 90 minuti su strada dall’aeroporto di Punta Cana e, per il mercato italiano, la destinazione beneficia anche dei collegamenti diretti, elemento che la rende più leggibile e più facile da proporre in agenzia. Viva Miches by Wyndham si rivolge a target di pubblico diverso con un’offerta ampia e ben strutturata. La struttura dispone di 535 sistemazioni, cinque ristoranti e quattro bar, e propone attività sportive, intrattenimento e servizi pensati sia per coppie sia per famiglie. Ne deriva un prodotto trasversale, capace di coniugare relax balneare, atmosfera informale e possibilità di vivere il territorio senza rinunciare alla comodità di un soggiorno organizzato.

Uno dei suoi elementi più rilevanti è la capacità di offrire un’esperienza completa con un posizionamento accessibile. La forza di Viva Resorts by Wyndham nel segmento caraibico passa da tempo attraverso una proposta di vacanza affidabile, facile da raccontare e competitiva nel rapporto qualità-prezzo. Viva Miches by Wyndham si inserisce in questa traiettoria aggiungendo il valore di una destinazione nuova, e quindi più distintiva agli occhi del cliente finale. Il legame con il territorio aggiunge ulteriore spessore al racconto commerciale. Miches consente di proporre una Repubblica Dominicana meno prevedibile, dove al soggiorno in resort si affianca la dimensione dell’esplorazione: spiagge ampie, natura, attività outdoor, escursioni e collegamenti con aree di forte interesse paesaggistico come Samaná e Los Haitises. Per gli agenti di viaggi significa poter vendere non solo un resort, ma una vacanza con un contenuto esperienziale più ricco.

Inoltre, in una fase in cui i Caraibi confermano un appeal particolarmente forte, anche quale alternativa ad altre aree del mondo oggi più complesse sul piano geopolitico, la proposta di Viva Miches by Wyndham risponde in modo puntuale a ciò che il mercato richiede: accessibilità, affidabilità, contenimento della spesa e forza aspirazionale della destinazione. In un mercato che premia le novità credibili, Viva Miches by Wyndham unisce così forza della destinazione, volo diretto, all inclusive e convenienza percepita, offrendo al trade italiano una delle chiavi più interessanti per rinnovare la proposta Caraibi con un indirizzo che conserva ancora il valore, oggi raro, della scoperta.