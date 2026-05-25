Neos presenta ‘Neos Protection’: “Prezzi senza sorprese”

Viaggiare senza timori di sovrapprezzi sui voli legati all’andamento del costo del carburante: questo l’obiettivo di Neos Protection, la formula annunciata dalla compagnia aerea del gruppo Alpitour. Il messaggio è chiaro: dall’acquisto alla partenza non ci saranno soprese sui prezzi.

“Non c’è nessun motivo quest’estate per non andare in vacanza” è l’idea che vuole trasmettere Aldo Sarnataro, chief commercial officer Neos, come riporta ilsole24ore.com. “Neos Protection vuole rappresentare la garanzia e la tranquillità - prosegue -: se ti portiamo in vacanza, noi ti riportiamo anche a casa”.

L’obiettivo dell’iniziativa è cancellare tutti i timori che in questo momento potrebbero frenare dall’acquisto di un viaggio, a iniziare dalla situazione geopolitica fino alla questione dei prezzi legati al carburante. Da questo punto di vista, Neos vuole rassicurare tutti i suoi clienti e i potenziali viaggiatori: non ci sarà nessun tipo di sopresa, a iniziare dai costi che bisognerà sostenere per la vacanza. Il budget per il viaggio, dunque, resterà invariato dal momento della prenotazione fino alla partenza. “Abbiamo sentito la necessità - ha aggiunto Sarnataro - di mettere in campo una tranquillità e una garanzia per i nostri clienti”.