Eurowings inaugura la rotta Cagliari-Salisburgo

Dal 23 maggio è operativa la nuova rotta Cagliari-Salisburgo che da quest’estate verrà operata su base settimanale ogni sabato fino al 24 ottobre in esclusiva da Eurowings.

Salgono così a 4 le destinazioni servite dalla compagnia tedesca del Gruppo Lufthansa dal principale scalo aereo sardo: oltre alla novità di Salisburgo, l’orario Summer 2026 vede la conferma dei voli da e per Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda.

I vertici di Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari hanno dichiarato: “La nuova connessione con Salisburgo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento dei collegamenti internazionali del nostro aeroporto e conferma la solidità della partnership con Eurowings e con il Gruppo Lufthansa. L’apertura di questa rotta è un’opportunità strategica sia per il turismo incoming verso la Sardegna, grazie al forte interesse dell’area austro-tedesca per il Sud Sardegna, sia per il mercato outgoing, offrendo ai passeggeri sardi la possibilità di raggiungere comodamente una delle città più affascinanti d’Europa”.