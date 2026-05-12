Lufthansa sale al 90% di Ita“Mantenuta la promessa”

“Con Ita avevamo promesso di fare l’integrazione più veloce della nostra storia. Ora non solo abbiamo mantenuto questa promessa, ma siamo anche stati più rapidi del previsto”. Il ceo di Lufthansa Group Carsten Spohr ha annunciato così di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione di un ulteriore 49% delle quote di Ita Airways, salendo così al 90% delle quote della compagnia italiana, per un controvalore di 325 milioni di euro. Il restante 10% resterà nelle mani del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma Lufthansa potrà esercitare un’opzione per questa quota già nel 2028.

L’accelerata

Solo pochi giorni fa, in occasione della presentazione dei dati del primo trimestre, Carsten Spohr aveva indicato nel mese di giugno la data del completamento dell’operazione. Poi l’improvvisa accelerata, che ha portato all’annuncio ufficiale di oggi.

“La transazione è soggetta ad approvazioni regolatorie - spiega il gruppo in una nota -, principalmente da parte della Commissione europea e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), e si prevede la chiusura nel primo trimestre del 2027. Successivamente Ita Airways sarà completamente integrata nel Gruppo Lufthansa, sia a livello organizzativo che finanziario”.

L’iter

Si completa così un percorso iniziato tre anni fa, quando era stato siglato l’accordo di acquisto tra Francoforte e il Mef, formalizzato poi a gennaio 2025 con l’acquisizione del 41% della compagnia e l’opzione di acquisto di un altro 49%. “Il nostro obiettivo era completare tutti i principali passaggi di integrazione nel Gruppo Lufthansa in soli 18 mesi - ha proseguito il ceo -: tutte le interfacce rivolte al cliente sono già integrate oggi - a eccezione dei voli nel Nord Atlantico dove, come è ben noto, l'approvazione regolatoria per la nostra fusione è ancora in attesa. I passeggeri già vivono Ita Airways come parte integrante del Gruppo Lufthansa. Con sistemi unificati di prenotazione, vendita e tariffe, il programma frequent flyer Miles and More, l’ingresso in Star Alliance e l'accesso alla nostra rete globale di lounge premium”.