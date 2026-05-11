“Voglio rassicurare i nostri passeggeri da e per la Sardegna, dove Aeroitalia opera in regime di continuità territoriale: non ci sono rischi per i nostri voli, ma in generale anche tutta la nostra clientela non deve temere ripercussioni”. Così l’amministratore delegato della compagnia Gaetano Intrieri ha voluto ancora una volta rassicurare il mercato in merito al tema delle scorte di carburante.

Intervenuto al programma Coffee Break su La7, il manager ha puntualizzato come “in Italia la situazione degli stoccaggi è sotto controllo, non ci sono problemi di scorte, anche se va affrontato l’incremento dei costi”.

Altro tema quello della sicurezza: “Escludo rischi legati a un minore riempimento dei serbatoi degli aeromobili perché ci sono degli standard internazionali sotto cui non si può andare. Inoltre, il carburante di importazione statunitense non presenta problemi di compatibilità con i vettori europei; va comunque verificata la provenienza del cherosene perché alcuni operatori lo stanno acquistando dai Paesi più disparati”.