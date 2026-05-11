Malpensa: riaperta la pista 35L dopo due mesi di lavori

Il volo Ryanair verso Gran Canaria di ieri mattina ha sancito la riapertura della pista 35L dell’aeroporto di Milano Malpensa, chiusa da quasi due mesi per gli interventi di riqualificazione. Circa 30 milioni di euro l’investimento per il rifacimento, con una durata dei lavori che ha rispettato in pieno la tabella di marcia prevista.
Nel periodo della chiusura l’impatto sul traffico dello scalo è stato limitato, con una riduzione del 10% frutto della pianificazione messa a punto dalla Sea in collaborazione con Assoclearance ed Enac.
L’intervento ha determinato la rimozione di 70 cm di profondità del manto della pista, in gran parte recuperati per la nuova realizzazione, con un’operazione che si è svolta con un occhio attento anche alla sostenibilità.
Remo Vangelista