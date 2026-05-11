Turismo, mercato del lavoro in calo rispetto al 2025

Il turismo traina il mercato del lavoro estivo, ma è in calo rispetto a un anno fa, come fotografato dal rapporto 2026 di Unioncamere-Lavoro. Nello specifico sono 544.100 le entrate programmate dalle imprese nel mese di maggio in tutto il Paese, mentre nel trimestre maggio-luglio il fabbisogno complessivo raggiunge 1,7 milioni di contratti.

Rispetto alle previsioni dello stesso periodo del 2025 si registra una flessione pari a oltre 26mila unità (-4,6%) nel mese e a circa 42mila (-2,4%) nel trimestre. L’arrivo dell’estate traina la domanda di lavoro del turismo. In particolare, le occasioni di lavoro offerte dalle imprese del settore esprimono la domanda più elevata con 129mila lavoratori ricercati a maggio e 440mila nel trimestre maggio-luglio. Seguono, poi, commercio e i servizi alle persone.