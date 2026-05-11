Oggi sono già oltre 100 i voli cancellati da Ita Airways - pari a circa il 38% del proprio operativo - a causa dello sciopero indetto dai controllori Enav, dal personale di bordo e dagli addetti ai servizi di terra che paralizzerà gli aeroporti fino alle 18. I disagi più forti sono previsti nella fascia centrale di oggi, ma potrebbero avere ripercussioni su tutto il programma di voli della giornata.

Nel dettaglio a fermarsi sono i controllori di volo Enav, il personale dei centri di controllo d’area di Roma e Napoli, i piloti e assistenti di volo di easyJet, gli addetti dei servizi a terra di Fiumicino e Ciampino, che si asterranno dal lavoro dalle 12 alle 16, così come gli addetti alla sicurezza, sempre dalle 12 alle 16. A Palermo a incrociare le braccia nelle stesse ore sarà il personale handling, mentre a Cagliari sono previsti disagi tra le 13 e le 17 e a Malpensa, nelle stesse ore, si fermerà il personale cargo (MLE-Bcube e Alha).

Da Ita Airways l’invito a verificare lo stato del volo consultando il sito della compagnia aerea o l’app ufficiale e a recarsi in anticipo ai controlli per evitare lunghe code. Il vettore ha poi ricordato che i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare oggi, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 18 maggio.

In caso di cancellazione del volo, spiega corriere.it, la compagnia deve offrire la riprotezione su un altro volo o il rimborso integrale del biglietto. Tuttavia, trattandosi di uno sciopero di terze parti (come l’Enav), in molti casi non è dovuta la compensazione pecuniaria aggiuntiva (il cosiddetto “indennizzo”), a meno che lo sciopero non riguardi esclusivamente il personale della compagnia stessa.