Maggio a ostacoli per chi viaggia. Il mese appena avviato vede diverse date da segnare sul calendario per evitare disguidi durante gli spostamenti a causa degli scioperi.

Si inizia lunedì 4 maggio con il personale della società Elior addetto ai servizi di ristorazione della società Trenitalia, che incrocerà le braccia per mezzo turno ogni turno di lavoro.

Giovedì 7 maggio toccherà invece ai lavoratori del settore portuale, con 24 ore di sciopero.

Lunedì 11 maggio sarà una giornata particolarmente complicata per chi viaggia in aereo Dalle 10 alle 18 sciopererà il personale Enav di Roma, mentre dalle 12 alle 16 incrocieranno le braccia i lavoratori di Adr Security di Fiumicino e Ciampino. E ancora per 8 ore, dalle 10 alle 18, si asterranno dal lavoro i piloti e gli assistenti di volo easyJet, mentre dalle 13 alle 17 la protesta coinvolgerà il personale della società Alha e Mle-Bcube di Malpensa.

Meno di una settimana dopo, venerdì 15 maggio, è in programma lo sciopero generale che per 48 ore coinvolgerà il settore marittimo e ferroviario.

Venerdì 29 maggio invece un nuovo sciopero generale coinvolgerà il settore ferroviario dalle 21 di giovedì 28 alle 21 del giorno successivo.