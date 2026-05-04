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Compagnie aeree: per maggio taglio dell’1,5% dell’offerta

Compagnie aeree: per maggio taglio dell’1,5% dell’offerta

Due milioni di posti in meno per maggio. Sarebbe questo il taglio dell’offerta delle compagnie aeree evidenziato dai dati Cirium per il mese in corso secondo l’analisi effettuata dal Financial Times.

Una riduzione limitata, va evidenziato, considerando che si tratta dell’1,5% del totale dei posti programmati per maggio a livello internazionale e che ridimensionerebbe ancora una volta i timori di grandi ridimensionamenti per la carenza di carburante.

Sempre secondo il quotidiano finanziario le principali compagnie aeree interessate sarebbero tra le altre Emirates, Etihad e Qatar, insieme a British Airways, United, Air China, Ana, Lufthansa, Turkish Airlines e Delta. Tagli anche per quanto riguarda Air France.

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