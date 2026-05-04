Gli aerei gialli simbolo di un mercato low cost in difficoltà ormai da un paio d’anni negli Stati Uniti non voleranno più. Nonostante tutti i tentativi, compreso un intervento diretto del presidente Donald Trump, Spirit Airlines ha dovuto gettare la spugna e sospendere tutte le operazioni di volo durante lo scorso weekend.

Una lunga agonia quella della compagnia low fare Usa, iniziata anni fa e proseguita con tentativi di merger mai andati in porto, in una fase del mercato americano post Covid in cui al servizio basico e a basso prezzo il pubblico ha iniziato a preferire qualità più alta. Un messaggio recepito dalla fondatrice del modello di business low cost, Southwest, che ha iniziato ad adeguarsi alle nuove esigenze dei clienti, ma che è stato fatale per Spirit.

A peggiorare la situazione in maniera irreversibile è stata sicuramente la crisi internazionale, che ha messo sul settore del trasporto aereo un peso in alcuni casi insostenibile a fronte di casse già in grandi difficoltà, con costi del carburante ormai alle stelle. Lo stop rappresenta inoltre un duro colpo per il tutto il comparto degli States, considerando che la quota di mercato della compagnia lo scorso anno era pari a oltre il 5% e su alcune rotte interne si creeranno vuoti difficili da colmare.