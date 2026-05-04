Ha debuttato sabato 2 maggio il volo diretto da Bari a New York/Newark operato da United Airlines. La compagnia effettuerà per tutta la summer 2026 il collegamento con 4 frequenze settimanali.

Il nuovo servizio stagionale tra Bari e New York/Newark si aggiunge agli attuali servizi di United tra l'Italia e gli Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l'anno tra Roma, Newark/New York e Washington D.C. e tra Milano e Newark/New York, insieme a voli stagionali tra Roma e Chicago O'Hare, Denver e San Francisco, tra Milano e Chicago O'Hare, tra Napoli, Venezia e Palermo e Newark/New York e tra Venezia e Washington D.C.

“L’avvio di un nuovo collegamento intercontinentale che premia la Puglia tra le destinazioni italiane ed europee, ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare a lavorare sulla destinazione, che deve essere all’altezza delle aspettative degli operatori economici che investono e dei cittadini che ci scelgono” ha dichiarato Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia.

Il nuovo collegamento tra Bari e Newark/New York fa parte del più ampio programma estivo 2026 di United Airlines che nell’estate 2026 sarà l’unica compagnia aerea degli Stati Uniti a operare voli diretti verso quattro nuove destinazioni dal proprio hub di Newark/New York: Bari, in Italia; Spalato, in Croazia; Glasgow, in Scozia, e Santiago de Compostela, in Spagna. La compagnia sta inoltre aggiungendo il suo primo servizio tra Washington D.C. e Reykjavik, in Islanda, nonché un nuovo servizio giornaliero diretto tutto l'anno da Newark/New York a Seul, in Corea del Sud.

“Il lancio della nuova rotta Bari–Newark rappresenta per noi una tappa fondamentale, che rafforza ulteriormente l’apertura della Puglia ai mercati internazionali - dice Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. Accogliamo questa rotta con grande soddisfazione, non solo per il suo valore strategico, ma anche per le opportunità che offre. I quattro voli settimanali consentiranno a un numero crescente di viaggiatori americani di raggiungere la nostra regione, ormai riconosciuta a livello globale come una delle destinazioni più popolari per le vacanze estive”.

United continua ad ampliare la propria offerta che, nel 2026, includerà 44 destinazioni totali attraverso l'Atlantico e nell'estate del 2026 più di 770 voli transatlantici settimanali.