Il Pass Interrail ora disponibile anche sul sito di Trenitalia

Il Pass Interrail diventa disponibile in formato digitale e acquistabile direttamente su trenitalia.com, oltre che presso le biglietterie e le agenzie del network Trenitalia. È questo il risultato del nuovo accordo tra le due società “che ottimizza i processi di distribuzione dei Pass Interrail - la soluzione che permette di viaggiare liberamente in 33 Paesi europei e oltre 30.000 destinazioni - garantendo un’esperienza di acquisto più fluida e immediata, sia per i viaggiatori sia per i partner del network distributivo”, si legge in una nota congiunta.

“La nostra collaborazione con Interrail rende l'Europa ancora più vicina e accessibile - ha sottolineato Francesco Cacciapuoti, direttore sales di Trenitalia -. Grazie alla nuova connettività digitale, acquistare un Pass su trenitalia.com diventa un gesto semplice e immediato. Il nostro obiettivo è restituire al viaggiatore la libertà di vivere un'esperienza autentica e profonda, trasformando il viaggio in treno da semplice spostamento a cuore pulsante di un'avventura senza confini”.

L’operazione non comporta alcuna modifica al Pass Interrail, che aumenta però l'accessibilità e potenzia le opportunità di vendita all'interno dell'intero canale distributivo italiano e internazionale.

“Questo traguardo raggiunto con Trenitalia rappresenta un enorme passo avanti verso un ecosistema ferroviario più integrato – ha concluso Ozlem Birkalan, chief brand and commercial officer di Interrail -. Rafforzando le modalità di distribuzione e accesso ai nostri prodotti, aiutiamo un numero sempre maggiore di viaggiatori a scoprire la bellezza di esplorare l’Europa in treno”.