Allianz Partners, nuove coperture per i piccoli t.o. e il corporate travel

Due nuove soluzioni assicurative dedicate ai piccoli e medi tour operator e al corporate travel. Si tratta di Collettive Standard e EasyBiz, le due novità lanciate da Allianz Partners.

La polizza Collettive Standard offre agli operatori una protezione completa, garantendo tutele più estese, sia in termini di prestazioni che di massimali, e un ampliamento degli eventi coperti per l’annullamento e l’interruzione del soggiorno.

Oltre alle coperture classiche - protezione medica e bagaglio, spese mediche, annullamento viaggio e multirischi base - la nuova Multirischi Top introduce un prodotto all risk che include la copertura dell’annullamento anche per cause indirette, per chi cerca la massima flessibilità di protezione. Inclusa anche una proposta dedicata ai viaggi studio, un segmento in costante crescita.

Sul fronte operativo, una matrice tariffaria semplificata rende la quotazione online e la gestione dei prodotti più rapide ed efficienti, a vantaggio degli operatori e dei loro clienti.

“Con la polizza Collettive Standard confermiamo il nostro impegno a essere sempre più vicini ai nostri partner. È una soluzione che abbiamo costruito ascoltando le necessità dei piccoli e medi tour operator, con l’obiettivo di offrire loro uno strumento più potente, più flessibile e più semplice da gestire”, spiega Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia.

Rinnovata EasyBiz

La versione rinnovata di EasyBiz è progettata per proteggere dipendenti, dirigenti e collaboratori in trasferta, supportando le imprese nella prevenzione e gestione dei rischi legati a salute, sicurezza e continuità operativa, in Italia e all’estero.

Pensata principalmente per piccole e medie imprese, la copertura ha una struttura flessibile e scalabile che la rende adatta anche a organizzazioni più strutturate; e si estende inoltre ai collaboratori non dipendenti, quali consulenti, amministratori e stagisti.

EasyBiz offre fino a 11 coperture tra cui assistenza sanitaria e spese mediche, bagaglio e documenti, tutela legale, responsabilità civile, infortuni, travel delay e copertura professionale. La versione EasyBiz Plus prevede anche l’annullamento o la modifica del viaggio.

Tra le principali tutele offerte dalla formula EasyBiz, un innalzamento dei massimali per le spese mediche, copertura estesa a malattie preesistenti, pandemie, calamità naturali e atti di terrorismo, nessun limite di età per gli assicurati, trasporti sanitari e rimpatri senza limiti di spesa e una durata delle trasferte assicurabili fino a 365 giorni.

A supporto della distribuzione, strumenti digitali avanzati consentono agli agenti di elaborare preventivi in autonomia, gestire le offerte e accedere a materiali marketing dedicati. Anche la gestione dei sinistri è stata semplificata grazie a canali digitali e a un portale clienti dedicato.

“Con il rinnovamento di EasyBiz - conclude Sibilio - consolidiamo il nostro impegno nel Corporate Travel, proponendo alle aziende italiane una soluzione assicurativa completa e allineata alle reali dinamiche dei viaggi di lavoro di oggi. Due lanci che, insieme, confermano la nostra volontà di innovare continuamente per supportare al meglio la ‘peace of mind’”.