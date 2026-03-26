Rivoluzione United: letti in economy e suite Polaris sui voli domestici

Elevare il livello di servizio in contemporanea con il rinnovamento della flotta. E’ un passo importante quello che sta compiendo United, che ha annunciato un imponente investimento sia nell’acquisto di nuovi velivoli da utilizzare dal corto al lungo raggio, sia nel restyling di alcuni degli attuali per adattarli ai nuovi standard della domanda, sempre più orientata verso servizi elevati.

Il colpo a sorpresa è sicuramente quello che riguarda gli United Relax Row: realizzati sul modello degli Skycouch di Air New Zealand, dei quali ha ottenuto l’esclusiva per gli Stati Uniti, consentirà ai clienti di acquistare un’intera fila da tre posti e trasformarla in un divano letto, con un prezzo più basso rispetto ai costi della premium economy. La novità verrà installata su tutta la flotta di B787 e su gran parte dei B777 entro il 2030.

Altra novità sarà l’introduzione della suite Polaris di business class anche su alcune rotte domestiche servite con gli A321neo: venti in totale i posti che saranno disponibili. Un ultimo passaggio sarà poi quello della progressiva sostituzione dei B757 con gli A321XLR che verranno utilizzati anche per le rotte, che saranno potenziate, sull’Europa. Anche in questo caso i posti premium saranno aumentati, passando da 16 a 32.