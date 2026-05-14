Sono 257 i Comuni italiani che hanno conquistato la Bandiera Blu 2026, il prestigioso riconoscimento per la sostenibilità ambientale delle località balneari. Il premio della Foundation for Environmental Education (FEE) ha premiato 525 spiagge e 87 approdi turistici in tutta Italia, con 14 nuovi ingressi rispetto al 2025.

Liguria regina delle Bandiere Blu 2026

La Liguria si conferma la regione più virtuosa con 35 Bandiere Blu, seguita da Puglia e Calabria con 27 riconoscimenti ciascuna. La Calabria registra la crescita più significativa con 4 nuovi ingressi: Amendorla, Montegiordano, Falerna e Locri.

Le 14 nuove destinazioni Bandiera Blu 2026

Tra i 14 nuovi ingressi spiccano località di grande appeal turistico: in Calabria Amendolara, Montegiordano, Falerna, Locri; in Liguria Andora, Taggia; in Sicilia Ispica, Lipari; in Puglia Morciano di Leuca, Tricase; in Emilia Romagna Rimini; in Lombardia Limone sul Garda; in Sardegna Teulada; in Toscana Monte Argentario.

Criteri sempre più rigorosi per la sostenibilità

“I numeri confermano ancora una volta la crescita virtuosa dei territori italiani - commenta Claudio Mazza, presidente della fondazione FEE Italia -. Particolarmente significativo è il risultato emerso dal lavoro svolto sui Piani di Azione per la Sostenibilità richiesti da due anni alle Amministrazioni Comunali, che stanno diventando strumenti sempre più concreti di programmazione e governance territoriale. Non si tratta soltanto di obiettivi formali, ma di percorsi strutturati”.

Per ottenere la Bandiera Blu, i Comuni devono rispettare criteri ambientali stringenti: acque di balneazione eccellenti (50% più rigorose degli standard Ue); depurazione efficiente con rete fognaria all’80%; raccolta differenziata e gestione rifiuti; accessibilità e servizi di salvamento; educazione ambientale e informazione turistica.

Classifica regionale Bandiere Blu 2026

La distribuzione per regioni evidenzia l’eccellenza del turismo balneare italiano: la Liguria svetta con 35 località (+2); Puglia e Calabria con 27 ciascuna; Campania e Marche, con 20 riconferme; la Toscana con 20 (+1); la Sardegna con 17 (+1); Sicilia e Abruzzo con 16.