Secondo nuovi dati del Wttc - World Travel & Tourism Council si prevede che il settore globale di viaggi e turismo continuerà a crescere più rapidamente dell’economia complessiva nel 2026, con un contributo atteso di 12 trilioni di dollari all’economia mondiale, pari al 9,9% del Pil globale.
Nonostante la crisi internazionale, l’ultima ricerca Wttc sull’impatto economico prevede che il settore crescerà del 3,2% a livello globale nel 2026, superando la crescita economica mondiale complessiva, prevista al 2,4%. Si prevede inoltre che il turismo sosterrà 376 milioni di posti di lavoro nel mondo nel 2026, pari a un posto di lavoro su nove a livello globale.
Nel prossimo decennio, inoltre, si stima che il settore contribuirà con quasi 89 milioni di nuovi posti di lavoro a livello globale, pari a circa un terzo di tutti i nuovi posti di lavoro previsti nell’economia complessiva. Nello stesso periodo, si prevede che il Pil turistico globale crescerà a un tasso annuo del 3,6%, 1,5 volte più velocemente rispetto all’economia mondiale nel suo complesso, prevista al 2,4%.
Remo Vangelista