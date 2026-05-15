L’ultimo rapporto del Wttc ha stimato una crescita per il turismo globale nel 2026 e anche per il prossimo decennio, in particolare per l’Europa, trainata da numeri particolarmente positivi per Italia, Spagna, Francia e Turchia.

Mentre la crescita del Pil europeo complessivo è prevista raggiungere appena l’1% nel 2026, in un contesto di persistenti pressioni inflazionistiche e incertezza economica, il Pil derivato dal turismo in Europa dovrebbe crescere del 3,6%, quasi quattro volte più velocemente.

Si prevede che la spesa dei visitatori internazionali in Europa crescerà del 7,1% nel 2026, significativamente al di sopra della media globale del 3,7%, poiché i viaggiatori scelgono sempre più destinazioni più vicine a casa in un contesto di incertezza geopolitica e disagi in altre regioni.

Ottime previsioni per l’Europa meridionale e l’Italia

Le destinazioni dell’Europa meridionale continuano a guidare la crescita regionale, con l’Italia che si distingue come una delle principali economie turistiche europee. Il turismo italiano crescerà del 3,8% guidando i principali mercati della regione e superando l’economia europea complessiva, mentre quello spagnolo crescerà del 3,7% nel 2026, eguagliando la Turchia.

Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc, ha dichiarato: “Il turismo continua a dimostrare la propria resilienza in tutta Europa e rimane uno dei più importanti motori di crescita economica della regione in un momento in cui l’espansione economica complessiva sta rallentando. Il settore sta creando posti di lavoro, guidando investimenti e sostenendo le comunità in tutto il continente. Paesi come Italia, Spagna, Francia e Turchia stanno mostrando ciò che è possibile quando i governi riconoscono il valore strategico di questa industria e sostengono il settore attraverso investimenti intelligenti, una forte connettività e politiche orientate al futuro. L’Europa ha una reale opportunità di costruire su questo slancio, ma mantenere competitività, accessibilità e fluidità nei viaggi sarà fondamentale”.