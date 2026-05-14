Il nuovo Pacchetto Passeggeri lascia aperti interrogativi sul piano della concorrenza. Questo l’avvertimento lanciato dall’Ectaa sul nuovo provvedimento della Commissione Ue, che include la proposta di un biglietto ferroviario unico per viaggiare nel Vecchio Continente. Pur ritenendo la misura un passo in avanti verso una mobilità più sostenibile e integrata, l’associazione che rappresenta gli operatori del turismo organizzato europeo mette in guardia sui rischi relativi all’accesso al mercato.

“Garantire un accesso equo ai contenuti ferroviari è un passo importante e positivo sia per i consumatori che per i distributori di viaggi indipendenti - ha dichiarato il segretario generale dell’Ectaa, Eric Drésin -. Tuttavia, le stesse distorsioni del mercato esistono anche nel trasporto aereo e dovrebbero essere affrontate in modo coerente. I principi Frand (fair, reasonable and non-discriminatory) dovrebbero essere applicati ogniqualvolta gli operatori dominanti impongano condizioni sleali ai partecipanti al mercato più deboli, indipendentemente dalla modalità di trasporto”.

Tra le criticità evidenziate dall’associazione vi è anche il rischio che alcune misure possano rafforzare ulteriormente il potere distributivo degli operatori ferroviari dominanti. “Temiamo che alcune delle misure proposte possano inavvertitamente creare dei ‘super concorrenti’, a scapito degli intermediari di viaggio indipendenti che non possono competere con la notorietà del marchio e la portata clienti degli operatori di trasporto dominanti”, ha precisato Drésin.

L’Ectaa invita perciò i colegislatori a effettuare una valutazione approfondita dell’impatto concorrenziale delle proposte legislative adottate oggi e ad evitare misure che potrebbero inavvertitamente minare i canali di distribuzione indipendenti o consolidare ulteriormente le posizioni dominanti sul mercato.