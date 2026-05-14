“Apriamo la nuova stagione con un importante piano di investimenti: oltre 21 milioni di euro destinati all’evoluzione delle nostre strutture, dal rinnovamento case mobili all’ampliamento dei servizi”. Queste le parole con cui Valentina Fioravanti, chief marketing & communication officer di Human Company, dà ufficialmente il via alla stagione 2026 delle strutture targate hu openair, il brand del gruppo per il turismo outdoor.

“Oggi - aggiunge Fioravanti - il turismo open air è guidato da nuove priorità: personalizzazione, libertà di scelta e attenzione all’impatto sociale e ambientale. Offrire esperienze su misura, dare agli ospiti maggiore libertà nel vivere il proprio soggiorno e generare un contributo positivo per persone e territori sono elementi sempre più centrali nella creazione di valore”.

Crescono ricavi e volumi

In questo scenario Human Company ha lavorato al disegno di un nuovo modello di ascolto, capace di cogliere i cambiamenti nelle abitudini e nelle aspettative dei viaggiatori e di trasformarli in insight utili per migliorare l’esperienza. Nei primi quattro mesi del 2026 il gruppo ha registrato una crescita del 5% nei ricavi e un incremento dei volumi pari al 10%; i primi dati evidenziano anche un aumento della durata media del soggiorno degli ospiti del 3%.

Sul fronte degli investimenti una quota pari a 6 milioni di euro è stata destinata al parco accommodation. L’intervento ha previsto l’installazione di 108 nuove case mobili, più ampie e progettate con particolare attenzione al design, al comfort abitativo e alla selezione di materiali sostenibili.

La riduzione dei consumi energetici

Prosegue inoltre l’impegno dell’azienda nel monitoraggio e nella riduzione dei consumi energetici attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. In particolare, il Digital Twin, uno strumento digitale che consente di creare una replica virtuale del villaggio e permette di monitorare in tempo reale i principali parametri legati all’efficienza energetica delle singole unità abitative e allo stato di funzionamento degli asset presenti all’interno della struttura. Le attività di monitoraggio ed efficientamento sono rese possibili da un’infrastruttura IoT integrata con dispositivi Bluetooth, in grado anche di rilevare la presenza degli ospiti all’interno delle case mobili tramite beacon dedicati.

Nuovi servizi ed eventi

Guardando, invece, all’arricchimento dei servizi, il gruppo ha deciso di consolidare ulteriormente l’offerta di quelli pet-friendly con il ‘Love Pet Pack’ disponibile in tutte le strutture, pensato per accogliere gli animali da compagnia come parte integrante della vacanza. Continuano a crescere nel 2026 anche i Nature Hub, gli spazi interattivi dedicati alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità; le aree sono state tra le novità più apprezzate dagli ospiti nella scorsa stagione, confermandosi un pilastro dell’offerta edutainment di hu openair. Il progetto, già presente allo hu Altomincio village, lo hu Montescudaio village e allo hu Park Albatros village, approda quest’anno anche allo hu Birkelt village, ampliando ulteriormente la possibilità per famiglie e bambini di vivere la natura in modo coinvolgente e consapevole.

Per creare un legame sempre più forte con il territorio si è inoltre deciso di ampliare il palinsesto degli eventi della stagione 2026. Tra questi tornano, ad esempio, i ‘local days’, appuntamenti ospitati nei village che anticipano e raccontano gli eventi delle destinazioni vicine, portando atmosfere, tradizioni e sapori direttamente in struttura. Confermati anche gli ‘special days’, giornate tematiche distribuite lungo tutta la stagione, durante le quali le strutture aprono le porte alla comunità locale: un’opportunità per vivere momenti condivisi tra attività, intrattenimento e percorsi gastronomici dedicati, realizzati insieme ai produttori del territorio.