“Probabilmente questa estate, e lo dico a voce bassa, potremmo essere avvantaggiati perché entra un po' in difficoltà il turismo sulle rotte atlantiche ed extraeuropee e il turismo europeo si concentrerà sull'Europa”. Lo ha sottolineato il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, intervenendo a Radio Rtl 102.5, aggiungendo: “Guardo perciò con ottimismo al futuro e con fiducia alla stagione del turismo. Se non è ottimista il ministro del Turismo dell’Italia, non può esserlo nessuno”.

“Con la Spagna siamo il Paese più turistico d'Europa, la meta più amata, e stiamo lavorando in questa direzione - ha aggiunto -. Lanceremo un messaggio molto importante, di cui sarà testimonial Marco Liorni, per far capire al pubblico e ai turisti che possono tranquillamente prenotare: i viaggi organizzati con i tour operator sono assicurati e vengono rimborsati in caso di problemi.”.

Il ministro ha inoltre annunciato che il 5 giugno si terrà all’Arena di Verona un evento per celebrare l'Italia prima nazione al mondo per siti patrimonio dell'umanità, dal titolo “Campioni del mondo - Italia Loves Unesco”. “Sarà un evento dedicato all'opera e alla cucina italiana, ma anche al lancio della candidatura Unesco della canzone napoletana classica” ha concluso.