La classifica mondiale 2026 delle spiagge più belle premia l'Italia con Cala dei Gabbiani in Sardegna al 18° posto. Entalula Beach nelle Filippine conquista il primo posto tra le 50 destinazioni balneari più spettacolari del pianeta, selezionate da oltre 1000 professionisti del settore travel.

Entalula Beach: il paradiso filippino in vetta

Situata sull'isola di Palawan, Entalula Beach ha conquistato il primo posto grazie alle sue acque cristalline e alle spettacolari scogliere calcaree. Raggiungibile solo in barca, questa spiaggia mantiene un carattere selvaggio e incontaminato, lontana dalle folle turistiche.

L'eccellenza italiana: Cala dei Gabbiani in Sardegna

La Cala dei Gabbiani in Sardegna rappresenta l'Italia nella top 20 mondiale, posizionandosi al 18° posto. Questa gemma sarda conferma la qualità delle coste italiane nel panorama internazionale, insieme ad altre perle come La Pelosa e la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, spesso citate tra le migliori al mondo.

I criteri di valutazione della classifica 2026

La selezione delle World's 50 Best Beaches 2026 si basa su valutazioni di scrittori di viaggi, influencer e agenti di viaggio che analizzano: unicità del paesaggio circostante; possibilità di avvistamento fauna selvatica; tranquillità delle acque per nuoto e relax; qualità dell'esperienza balneare complessiva.

Europa protagonista con 11 destinazioni nella top 20

Il Vecchio Continente si conferma meta balneare d'eccellenza con 11 spiagge su 50 in classifica. Oltre all'Italia, sono rappresentate Grecia, Spagna, Portogallo, Francia e persino l'Irlanda, dimostrando la varietà e qualità delle coste europee.

Top 20 Spiagge più belle del mondo 2026

1. Entalula Beach, Filippine

2. Fteri Beach, Grecia

3. Wharton Beach, Australia

4. Nosy Iranja, Madagascar

5. East Beach, Vomo Island, Fiji

6. Shoal Bay East, Anguilla

7. Dhigurah, Maldive

8. Playa Balandra, Messico

9. Koh Rong, Cambogia

10. Donald Duck Bay, Thailandia

11. Cayo De Agua, Venezuela

12. Cala Macarella, Spagna

13. One Foot Island, Isole Cook

14. Princess Diana Beach, Barbuda

15. Turquoise Bay, Australia

16. Pk 9 Beach, Polinesia Francese

17. Grace Bay, Turk and Caicos

18. Cala Dei Gabbiani, Italia

19. Saadiyat Beach, Emirati Arabi Uniti

20. Canto De La Playa, Repubblica Dominicana