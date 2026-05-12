Tour2000AmericaLatina scommette sulla formazione esperienziale

“Crediamo fortemente nel valore della formazione esperienziale”. Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina, conferma l’impegno dell’operatore nella costruzione di un legame solido con la distribuzione.

Dal mese di marzo, il t.o. è impegnato in un fitto programma di fam trip ed eventi formativi, per consentire agli agenti di vivere in prima persona itinerari, strutture, servizi ed esperienze sul campo.

L’operatore ha accompagnato gli adv alla scoperta di Perù, Guatemala e Honduras. E per i prossimi mesi ha in serbo nuove partenze. A ottobre sarà la volta del Nord del Messico, mentre a novembre Tour2000AmericaLatina porterà gli agenti in Brasile, con un itinerario che includerà l’Amazzonia; e tra Argentina e Cile a bordo della crociera Australis.

“Un agente che ha vissuto una destinazione in prima persona è in grado di raccontarla con maggiore competenza, sicurezza ed emozione - sottolinea Normanno -. I fam trip non sono semplici viaggi, ma occasioni preziose per costruire conoscenza, relazione e fiducia. Il nostro obiettivo è essere un partner reale per le agenzie. Vogliamo accompagnarle non solo nella vendita, ma anche nella crescita professionale, mettendo a disposizione esperienza, prodotto e occasioni di confronto diretto. L’America Latina è un continente straordinario, ma va conosciuto, interpretato e raccontato nel modo giusto”.