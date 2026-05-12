JetBlue debutta a Milano: al via il volo su Milano da Boston

Ha preso il via questa mattina il collegamento diretto tra Milano Malpensa e Boston operato da JetBlue. Il vettore Usa sale così a nove collegamenti giornalieri dal Massachusetts verso l’Europa, dove opera su Amsterdam, London-Heathrow e Parigi, oltre ai servizi stagionali per Barcellona, Dublino, Edimburgo, London-Gatwick e Madrid.

“L’avvio del collegamento con Milano rappresenta una tappa importante per JetBlue e per la nostra continua crescita a Boston - ha evidenziato il presidente Marty St. George -. Essendo la nostra prima destinazione in Italia, Milano amplia ulteriormente la portata della nostra rete transatlantica e offre ai clienti, sia nel New England sia in tutto il nostro network, l’opportunità di provare il servizio unico di JetBlue attraverso l’Atlantico. Tutto questo si basa su un servizio eccezionale, un design accurato e un ottimo rapporto qualità-prezzo”.

I voli per Milano sono operati con aeromobili A321 di JetBlue, che offrono l’esperienza premium Mint di JetBlue, con suite private dotate di sedute completamente reclinabili e un’offerta gastronomica curata da rinomati ristoranti di New York.

“L’ingresso di JetBlue a Malpensa rappresenta un importante segnale di fiducia verso il mercato milanese e il potenziale dei flussi turistici e business tra Italia e Stati Uniti – ha aggiunto Aldo Schmid head of aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. Boston, oltre che una città affascinante da visitare, è una destinazione strategica, ricca di opportunità economiche, culturali e accademiche, e questo nuovo servizio offrirà ai passeggeri maggiori possibilità di viaggio con un’esperienza di qualità e collegamenti efficienti verso il network nordamericano della compagnia”.