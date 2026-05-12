La nuova direttiva pacchetti dell’Ue, che stabilisce le regole per il turismo organizzato, è stata ufficialmente pubblicata. Parte dunque il contro alla rovescia per gli Stati membri, che avranno 28 mesi di tempo a partire da venerdì scorso, 8 maggio (data della pubblicazione) per varare le normative che andranno ad applicare le nuove norme.

Ulteriori 6 mesi saranno a disposizione per iniziare ad applicare le nuove disposizioni”.

Un passo cruciale per il cammino della revisione della normativa, che aveva avviato il suo iter all’indomani della pandemia, periodo che aveva messo in luce i limiti della precedente normativa.

Il contenuto del testo

Tra le novità della direttiva linee più chiare per capire quali combinazioni di servizi di viaggio costituiscono un pacchetto; nuove norme sull’utilizzo o meno dei voucher; estensione della possibilità di cancellazione senza penali anche per eventi inevitabili e straordinari che si verifichino nel luogo di partenza e non solo in quello di destinazione; in caso di ricezione di un reclamo relativo a un servizio, gli organizzatori di viaggi dovranno confermare la ricezione entro 7 giorni e fornire una risposta motivata entro 60 giorni.