Sicilia, Spagna e Gran Bretagna mete regina delle rotte aeree italiane, cresce il traffico dall’Africa e dal Medio Oriente, ma sono i grandi aeroporti a giovarne maggiormente. Sono questi alcuni dei dati dall’ultimo rapporto Enac sull’aviazione italiana. Dei quasi 230 milioni di passeggeri totali (cresciuti del 5%), è il traffico internazionale a trainare, con una crescita maggiore di aree come l’Africa e il Medio Oriente, e un rallentamento di quello proveniente dalle Americhe.

Il traffico nazionale rappresenta invece il 32% del totale e resta sostanzialmente stabile con i suoi 72,5 milioni di passeggeri. L’aereo si conferma la scelta più gettonata soprattutto in direzione del Sud, con la tratta più frequentata che resta Catania - Roma Fiumicino, seguita dalla Roma- Palermo, mentre in terza posizione sale la Catania – Malpensa cresciuta del 14%. Crollano i collegamenti da Linate verso il Sud, con il Milano – Bari che ad esempio perde 19 posizioni e il 21% di passeggeri. Crescono invece i collegamenti intermedi come il Pisa – Palermo o il Cagliari – Bologna.

L’Europa

Il traffico Ue muove invece circa 67,5 milioni di passeggeri e la regina incontrastata dei collegamenti è la Spagna con la tratta Roma Fiumicino – Madrid Barajas al primo posto, seguita da Fiumicino- Barcellona e da Malpensa – Barcellona, mentre salgono al quarto e quinto posto la Fiumicino su Parigi Orly e Charles de Gaulle. Queste cinque sono anche le uniche rotte dall’Italia verso l’Europa che superano il milione di passeggeri. Seguono poi mete come Atene, Lisbona e Amsterdam, tutte comunque in partenza dai 2 principali hub del Paese. Stesso discorso per i collegamenti con Londra, che vedono la Roma-Gatwick sempre più insidiata dalla Roma-Heathrow, entrambe con circa 800 mila passeggeri ma che lasciano poco spazio ai collegamenti con Londra dagli aeroporti più piccoli.

Rotte intercontinentali

La Fiumicino – New York Jfk resta infine la regina delle intercontinentali, unica con più di un milione di passeggeri. Nel 2025 crescono anche le rotte su Israele con la Roma- Tel Aviv che con oltre 600 mila persone e un +55% sul 2024, guadagna 17 posizioni classificandosi ottava, e la corrispettiva da Malpensa, in ascesa di 22 posti. In calo invece le lunghe tratte internazionali come la Fiumicino - Pechino, Rio de Janeiro o San Francisco.