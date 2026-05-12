Veratour forma i talenti del futuro con la Vera Academy 2026

La formazione delle risorse umane si conferma un asset centrale per la qualità del servizio nei villaggi turistici. Con questo obiettivo ha preso il via la Vera Academy 2026, il percorso formativo organizzato da Veratour in collaborazione con Art Group, che quest’anno ha coinvolto oltre 200 giovani in una settimana intensiva di preparazione in vista della stagione estiva.

Il programma si è sviluppato in cinque giornate suddivise per aree di competenza (animazione, sport, miniclub e assistenza) e rappresenta la fase conclusiva di un processo di selezione durato diversi mesi, finalizzato a individuare i profili più adatti. L’obiettivo è trasferire non solo competenze tecniche, ma anche il modello di servizio Veratour, basato su attenzione al cliente, cura del dettaglio e standard qualitativi elevati.

L’inserimento nelle strutture per la stagione

Al termine del percorso, le nuove risorse entreranno a far parte delle squadre operative dei villaggi Veratour, che ogni anno impiegano circa 700 professionisti italiani tra animatori, assistenti e personale di cucina distribuiti nelle oltre 50 strutture del gruppo nel mondo. Al termine della formazione, le risorse vengono assegnate ai villaggi in base a competenze, caratteristiche e preferenze, andando a rafforzare le squadre già operative.

“La Vera Academy rappresenta la fase finale di un lungo lavoro di selezione e formazione – spiega Simone Cacciotti, Operation Manager Veratour –. In questi giorni lavoriamo per preparare le risorse a esprimere al meglio la propria professionalità nei diversi settori. Il nostro obiettivo è costruire squadre solide e motivate, capaci di portare nei villaggi la qualità che i nostri clienti si aspettano”.

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione consolidata con Art Group, partner storico di Veratour e realtà specializzata da oltre 30 anni nella selezione, formazione e gestione di personale per il tourism entertainment.

L’Academy include, inoltre, percorsi dedicati alla sicurezza e alla gestione della relazione con il cliente, con l’obiettivo di formare team capaci di operare in autonomia e di trasmettere quell’identità distintiva che caratterizza i Veraclub e contribuisce alla fidelizzazione degli ospiti.