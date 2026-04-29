Intercettare una domanda che guarda sempre di più alla qualità e alla cura dei dettagli. Con questo obiettivo Veratour alza il velo su due importanti novità che, oltre ad ampliare la programmazione su misura, proiettano il tour operator verso l’alto di gamma.

La prima è Aura Wellness Resort, una collezione dedicata al luxury travel che, spiega la product manager lungo raggio e linea Veratour, Laura Bellini, “risponde all’esigenza di proporre un viaggio diverso, più profondo, che vada oltre il soggiorno e diventi sinonimo di cura e consapevolezza”.

Si tratta di un nuovo catalogo digitale di 41 pagine dedicato a Thailandia, Indonesia, Sri Lanka e Qatar, che andrà online sul sito Veratour.it a partire dal 4 maggio.

L’offerta vuole intercettare un viaggiatore alla ricerca di armonia fisica e spirituale. Per questo motivo, le strutture selezionate non sono semplici hotel, ma veri e propri centri specializzati, dove il soggiorno si trasforma in un percorso personalizzato basato su antiche pratiche olistiche, per ritrovare il proprio equilibrio profondo tra corpo, mente ed energia. “Il lavoro di selezione - precisa Bellini - è stato profondo e complesso: dovevamo trovare le strutture con i migliori standard non solo sul fronte accoglienza, ma anche su quello della medicina tradizionale. Siamo certi che soddisferà anche il cliente più esigente”.

Le proposte

I programmi, della durata variabile dai 3 ai 7 giorni, includono: analisi iniziale e definizione di una scheda personale; dieta dedicata; attività come yoga e meditazione; trattamenti ayurvedici e terapie mirate.

La linea Aura Wellness Resort sarà venduta esclusivamente tramite agenzie di viaggi, con possibilità di personalizzazione e integrazione sia dei voli che eventualmente l’estensione mare nei villaggi Veraclub, o in altre strutture selezionate da Veratour.

“Il viaggio oggi deve essere pensato per andare incontro al desiderio di esperienze uniche - afferma Vittoria Pompili, travel product & itinerary specialist Veratour -. Abbiamo lavorato per affiancare alla nostra consolidata professionalità in ambito travel, la capacità di selezionare e proporre strutture capaci di offrire percorsi esclusivi, dedicati al benessere a 360 gradi. Il fascino di tradizioni senza tempo, luoghi incantevoli ed esclusivi, esperienze immersive indimenticabili”.

La Corea del Sud

Altra novità che amplia il prodotto tailor made è la Corea del Sud. La destinazione, sempre più in voga grazie fenomeno della cosiddetta ‘onda coreana’, che negli ultimi anni sta influenzando moda, cultura e soprattutto il mondo della skincare e del beauty, è proposta con un inserto di 36 pagine nel catalogo digitale Estremo Oriente.

Il prodotto si rivolge a un target medio-alto e, anche in questo caso, la vendita è riservata alle agenzie di viaggi.