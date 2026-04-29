Uber nelle acque del Mediterraneo con Uber Boat

Uber sbarca nel Mediterraneo. In occasione di Go-Get 2026, l’azienda ha annunciato il lancio a partire da giugno del servizio Uber Boat in Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Croazia.

L’operazione rientra in un piano di differenziazione dell’offerta, attraverso cu Uber si pone l’obiettivo di rispondere attraverso un’unica app a ogni tipo di esigenza di mobilità e di viaggio.

Da giugno 2026, gli utenti Uber potranno quindi prenotare esperienze in barca in alcune delle mete più iconiche del Mediterraneo, grazie alla partnership con Click&Boat. Attraverso la piattaforma di noleggio barche sarà possibile accedere a una flotta di circa 50.000 imbarcazioni.

Le altre novità

Uber ha inoltre siglato una collaborazione con Accor per rafforzare la propria offerta loyalty in Europa e Medio Oriente: gli utenti potranno accumulare punti ALL Accor utilizzando Uber e Uber Eats, con vantaggi aggiuntivi per gli abbonati Uber One.

Un’ulteriore novità riguarda infine Travel Mode, una nuova funzionalità dell’app pensata per accompagnare i viaggiatori in ogni fase del loro percorso. Travel Mode offre supporto negli aeroporti più affollati, suggerimenti personalizzati su destinazioni e locali, e consente di prenotare ristoranti tramite OpenTable. La funzionalità include anche un ‘room service’, con consegne direttamente in hotel, comprese le necessità dell’ultimo minuto.