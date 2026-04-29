Minor Hotels cresce in Italia con il Tivoli President Milano

Minor Hotels rafforza il posizionamento nel lusso in Italia con il debutto del Tivoli President Milano, nuovo cinque stelle del brand Tivoli Hotels & Resorts. L’ex NH Collection Milano President riapre dopo un intervento di ristrutturazione con una nuova identità, servizi personalizzati e standard elevati.

Situato in Largo Augusto, a pochi passi dal Duomo e dal Quadrilatero della Moda, l’hotel dispone di 239 camere, di cui 60 suite e una presidential suite con rooftop vista Duomo. In arrivo una wellness area con tecnologie Starpool e spazi per meeting ed eventi. Completa l’offerta un ristorante panoramico e un calendario di esperienze aperte anche agli esterni, con focus su lifestyle urbano e ospitalità contemporanea.

Per Minor Hotels, si tratta di un tassello strategico nella crescita del segmento luxury in Italia.