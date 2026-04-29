“Il consolidamento della nostra offerta estiva verso alcune tra le mete più richieste del Mediterraneo riflette la volontà di Ita Airways di garantire uno sviluppo mirato e capace di accompagnare la domanda nei periodi di maggiore intensità dei flussi turistici”. Commenta così Emiliana Limosani, chief commercial, network & incentive management officer della compagnia le novità annunciate per la programmazione estiva.

Un pacchetto di voli addizionali e nuove rotte leisure, studiato per rispondere all’elevata domanda di viaggio prevista nei mesi di picco estivo. Nel dettaglio verranno introdotte tre nuove rotte da Roma Fiumicino verso Mykonos (dal 25 luglio), Alicante (a partire dal 18 luglio), entrambe operati con due frequenze settimanali, e Trapani (dal 1° luglio con frequenza giornaliera).

Sempre da Fiumicino saranno incrementate le frequenze su rotte già operative verso Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma di Maiorca e Nizza, con l’obiettivo di aumentare la capacità complessiva nei periodi di maggiore affluenza.

“In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione – conclude Limosani -, continuiamo a crescere con responsabilità, rafforzando la nostra presenza dove la domanda è più dinamica. Il segmento leisure, su cui continuiamo a investire, svolge un ruolo chiave nel rafforzare l’attrattività delle destinazioni e nel supportare, al tempo stesso, la solidità complessiva della nostra rete”.