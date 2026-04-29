Accompagnare le persone a viaggiare con serenità e rinforzare la fiducia nel turismo organizzato e nelle professionalità che lo compongono. Questo lo scopo della nuova campagna ‘Viaggiare fa bene’ di Gattinoni Travel, che decide di agire con in un momento ancora caratterizzato da incertezze e, evidentemente, titubanza da parte del mercato.

“Stiamo vivendo un periodo in cui, più che in passato, le persone hanno bisogno di sentirsi accompagnate nelle loro scelte di viaggio. Voli cancellati, notizie che cambiano rapidamente, regole differenti da Paese a Paese possono generare incertezza e, talvolta, portare a rinunciare a partire. Con questa campagna vogliamo dire con chiarezza che viaggiare continua a fare bene, e che non si è soli di fronte alla complessità - commenta Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni -. Il turismo organizzato e le agenzie di viaggio svolgono un ruolo fondamentale: offrono competenza, affidabilità, assistenza in caso di imprevisti. Come Gruppo, sentiamo la responsabilità di mettere a disposizione dei nostri clienti e della nostra rete tutto ciò che serve per restituire fiducia: una struttura solida, persone preparate, strumenti e processi in grado di tutelare davvero chi viaggia”.

La scelta di estendere le tutele

Con il lancio della campagna Gattinoni Travel sceglie rafforzare ulteriormente le tutele collegate al proprio prodotto interno, in un periodo di difficoltà in cui si sente spesso parlare di voli cancellati e informazioni che cambiano spesso.

In particolare, il rafforzamento prevede innanzitutto coperture assicurative su misura, ovvero una protezione che tutela per tutto il viaggio, costruita sulle esigenze caso per caso. Inoltre, è garantita assistenza dedicata h24 per avere per avere supporto prima, durante e dopo la partenza.

Sul nodo trasporto aereo, molto importante anche la scelta di non aggiungere adeguamenti carburante: il prezzo è chiaro e protetto, sui viaggi a marchio Gattinoni Travel non viene applicato adeguamento carburante. Infine, in caso di variazioni o disservizi sui voli, Gattinoni Travel si occupa di trovare la migliore soluzione possibile affinché il viaggio prosegua in sicurezza.

“Viaggiare fa bene non è solo il titolo di una campagna: è la sintesi di ciò in cui crediamo. Le esperienze di viaggio aiutano a ritrovare equilibrio, ispirazione, relazioni. Il nostro impegno è fare in modo che chi sceglie Gattinoni possa continuare a viverle con serenità, sapendo di avere al proprio fianco una grande rete di agenzie e consulenti di viaggio che lo protegge e lo supporta”, conclude il presidente Gattinoni.