Soggiorni balneari, fly & drive e tour accompagnati. Gattinoni Travel spinge sull’estate nel Mare Italia con un ampio ventaglio di soluzioni pensate per target diversi.

Il network propone un’offerta pensata per chi desidera vivere le coste più belle della Penisola, con esperienze personalizzabili e prenotabili nelle agenzie di viaggi o sul sito gattinonitravel.it.

Tra le proposte di punta, il tour ‘Explore Eolie, le isole dei vulcani’, itinerario alla scoperta dell’arcipelago con voli su Catania da 7 città italiane.

Per chi viaggia in coppia, ‘Puglia, Salento: vacanza relax’, itinerario di 7 giorni con base a Ostuni e voli Roma-Bari; e ‘Alla scoperta del mare di Calabria: costa degli dei e baie ioniche’, tour di 12 giorni che attraversa la regione, alternando momenti di scoperta a pause relax, con voli Milano-Lamezia Terme.

Pensato, invece, per le famiglie ‘Sud Sardegna’, soluzione di 7 notti tra Costa Rei e Villasimius, con voli Milano-Cagliari.