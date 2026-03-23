Viva Resorts by Wyndham: Caraibi competitivi, sicuri e a misura di viaggiatore italiano

Soggiorni medi di sette notti in strutture quattro stelle, spesso raggiungibili con voli diretti dall’Italia, trattamento all-inclusive, personale in loco parlante italiano e un’offerta pensata per pubblici diversi. Dalle famiglie alle coppie fino ai gruppi di amici, ogni resort interpreta la vacanza caraibica con uno stile informale e dinamico, combinando relax balneare, attività sportive, intrattenimento ed escursioni alla scoperta delle destinazioni.
Nei resort Viva Resorts by Wyndham la vacanza prende forma attorno a un’idea semplice: rendere accessibile l’esperienza dei Caraibi con una formula chiara e completa.
Il mercato italiano sceglie Viva Resorts by Wyndham
C’è chi scopre i resort Viva Resorts by Wyndham per la prima volta e il cliente che, dopo il primo soggiorno, sceglie di tornare. Non a caso il brand registra un tasso di repeaters pari al 25%, segnale di una fidelizzazione consolidata anche sul mercato italiano. In un contesto di crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo della vacanza, Viva Resorts by Wyndham continua infatti a raccogliere risultati positivi: già in questo avvio d’anno si rileva dall’Italia un consistente volume di prenotazioni anticipate - fino a 45 giorni per primavera ed estate. A incidere su questa dinamica sono diversi fattori: destinazioni lontane dai fronti di crisi geopolitica e tra le più iconiche dei Caraibi - Repubblica Dominicana, Riviera Maya e Grand Bahama Island - la qualità del mare, l’atmosfera informale dei resort e un ricco programma di escursioni che permette di vivere il territorio oltre la dimensione balneare.
Un mosaico di resort nei Caraibi
La proposta caraibica di Viva Resorts by Wyndham si articola in resort con identità differenti, pensati per intercettare target e modalità di viaggio diverse. Accanto a destinazioni consolidate, il brand sta valorizzando anche contesti ancora poco esplorati dal turismo internazionale. È il caso di Viva Miches, che si sta progressivamente affermando tra i viaggiatori più esperti alla ricerca di destinazioni autentiche e caratterizzate da un forte rapporto con la natura. Viva V Samaná, adults only, presidia invece il segmento dei soggiorni più tranquilli e riservati, rivolti a coppie e viaggiatori che privilegiano relax e ritmi più lenti. Alle Bahamas, il Viva Fortuna Beach si distingue per la forte vocazione sportiva, in particolare per le immersioni, grazie anche alla presenza di un centro diving di alto livello. In Riviera Maya, infine, Viva Maya e Viva Azteca rappresentano le soluzioni più dinamiche del portafoglio: due resort complementari che attraggono soprattutto famiglie e gruppi di amici, combinando posizione strategica, intrattenimento e possibilità di escursioni nella penisola dello Yucatán.
Destinazioni e resort per ogni viaggiatore
Grazie alla formula all inclusive di Viva Resorts by Wyndham, i viaggiatori sono liberi di concentrarsi su ciò che davvero conta durante la vacanza: la riconnessione con gli spazi aperti, le esperienze dentro e fuori dal resort, il comfort garantito. Dalle atmosfere adults only alle soluzioni più dinamiche per famiglie e gruppi di amici, ogni struttura si fa interprete della filosofia che da sempre contraddistingue il brand, basata su proposte competitive, contesti naturalistici di valore e accessibilità.
Riviera Maya: due resort, due atmosfere
A circa 60 km da Cancún, Playacar offre una posizione privilegiata, a brevissima distanza da Playa del Carmen. Qui i due resort Viva Resorts by Wyndham condividono la location ma propongono atmosfere differenti. Più dinamica e vivace quella del Viva Maya by Wyndham, indicato per famiglie e gruppi di amici, dove l’intrattenimento è parte integrante dell’esperienza di soggiorno, così come le attività sportive – incluso un trapezio regolamentare –, i party tematici Viva Vibe e il servizio dell’Hacienda Don Diego che valorizza la tradizione messicana tra piatti tipici e Margarita ghiacciati. È invece più raccolta e dunque consigliata alle coppie o a chi preferisce un ambiente intimo l’atmosfera del Viva Azteca by Wyndham, con gazebo all’aperto per i massaggi, il ristorante sopraelevato Xul-Há, specializzato in cucina ispirata alla tradizione maya, e possibilità di raggiungere facilmente Chichén Itzá, Cobá e Tulum, oppure i parchi X-Caret e Xel-Há. Nei dintorni, Playa del Carmen offre esibizioni dei Voladores, il museo digitale dedicato a Frida Kahlo, boutique e locali per l’happy hour.
Miches e Samaná, la Repubblica Dominicana più nascosta
Colline di palme, baie raggiungibili in barca, spiagge che si distendono per chilometri e parchi nazionali dove la natura afferma ancora il proprio primato: lontano dalle aree più battute, Miches e Samaná restituiscono il volto intatto della Repubblica Dominicana. A Playa Esmeralda, Viva Miches by Wyndham – inaugurato poco più di un anno fa – si affaccia su un tratto di costa ancora poco sviluppato. Gli edifici a ferro di cavallo guardano il mare, separati dalla spiaggia da un giardino tropicale e da una piscina scenografica su più livelli. Inclusi nel prezzo: ristoranti gourmet à la carte, anfiteatro per gli spettacoli serali, miniclub colorato, area wellness con trattamenti al cacao. Imperdibile l’escursione a Montaña Redonda, da cui lo sguardo abbraccia la costa di Media Luna, lagune e pinete.
Il Viva V Samaná by Wyndham, adults only (18+), è invece ideale per chi desidera alternare relax ed esplorazione secondo un’impostazione agile e contemporanea, con ristorazione à la carte inclusa, attività sportive e momenti dedicati al benessere. Le escursioni sono un’opzione ma non un obbligo. Si può noleggiare uno scooter a Las Terrenas e cambiare spiaggia ogni giorno oppure partecipare alle uscite verso il Parco Los Haitises o la cascata El Limón. In resort si alternano yoga, mixology, lezioni di catamarano, live band serali e mercato artigianale settimanale. Cena sulla spiaggia a lume di candela per chi cerca momenti speciali.
Grand Bahama Island, il lato più sportivo dei Caraibi
Con 34 punti di immersione, Grand Bahama Island è una meta di riferimento per i sub. Il centro diving del Viva Fortuna Beach by Wyndham è l’unico ad avere accesso a tutti i siti: si parte direttamente dal resort, senza trasferimenti via terra, con istruttori PADI anche italiani. Alcune immersioni – come quelle nei Blue Holes o con gli squali – sono riservate ai possessori di brevetti Advanced. Oltre alla subacquea, sono numerose le attività sportive dentro e fuori dall’acqua. L’assenza di hotel confinanti e la spiaggia ampia e riservata rendono il resort adatto anche a chi cerca tranquillità e contatto diretto con la natura, tra casuarine e lunghe passeggiate da Fortuna Beach a Banana Beach.
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