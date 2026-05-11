L’Ue apre la consultazione per rivedere le norme sugli aiuti di Stato nel trasporto aereo

Durerà fino all’11 giugno la consultazione pubblica di Bruxelles per mettere mano alla normativa sugli aiuti di Stato del trasporto aereo.
Come riporta ilsole24ore.com le modifiche riportate nella bozza che sarà discussa riguardano gli aiuti operativi agli aeroporti, che saranno possibili per gli scali con meno di 1 milione di passeggeri all’anno.
L’ipotesi allo studio prevede che gli aeroporti con un numero maggiore di passeggeri dovranno coprire invece autonomamente i costi operativi.
L’ipotesi è quella concederli anche agli scali con un massimo di un milione di passeggeri l’anno per un periodo transitorio di 5 anni; questo anche alla luce della ripresa del traffico, che per questa fascia di infrastrutture non è ancora tornato ai livelli pre-pandemia.
Inoltre gli aiuti agli investimenti sarebbero possibili per gli aeroporti con un massimo di tre milioni di passeggeri annui, anziché fino a cinque milioni.
Tuttavia non saranno più consentiti gli aiuti di stato per il lancio di nuove rotte; una misura alla quale tuttavia, secondo il portale del quotidiano finanziario, gli scali hanno di rado fatto ricorso.
Remo Vangelista