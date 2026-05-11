Onorato, Roma: “Vogliamo favorire l’inserimento lavorativo nel turismo”

Roma Capitale ed Ebtl firmano un protocollo d’intesa per rafforzare formazione e occupazione nel turismo, comparto che continua a trainare l’economia cittadina. Durante la conferenza di presentazione, Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma, ha sottolineato come la crescita del settore sia legata a una strategia precisa.

“Vogliamo rafforzare le competenze professionali e favorire l’inserimento lavorativo in un comparto che sta registrando numeri record”. Onorato ha ricordato che il turismo ha generato nel 2024 un indotto da 13,3 miliardi di euro secondo dati dei media e che negli ultimi tre anni l’occupazione nel settore a Roma è cresciuta del 5,5% annuo, contro l’1,9% del periodo pre Covid.

“L’obiettivo è creare posti di lavoro più qualificati e meglio retribuiti, favorendo nuovi investimenti in città”. Il protocollo punta anche a ridurre il divario tra domanda e offerta di personale specializzato nel settore turistico romano.