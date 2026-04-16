Entra nel vivo la collaborazione tra Idee per Viaggiare e Club Med. In una nota congiunta i due operatori rendono ufficiale la partnership strategica annunciata qualche settimana fa dal ceo del tour operator italiano, Danilo Curzi, su LinkedIn, fornendo qualche dettaglio in più sull’operazione.

L’intesa siglata tra le due aziende posiziona Idee per Viaggiare tra i pochissimi partner selezionati in Italia autorizzati a distribuire il prodotto Club Med. “Questo accordo rappresenta per noi una tappa fondamentale e un grande riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra squadra in trent’anni di attività - commenta Curzi -. Non siamo stati scelti come ‘uno dei tanti’, ma come partner di fiducia grazie alla nostra professionalità. Il nostro obiettivo non è la vendita del singolo soggiorno, ma l’integrazione del prestigioso prodotto Club Med all’interno dei nostri itinerari cuciti su misura o nelle IdeeMix, pensate per combinare destinazioni, atmosfere e ritmi diversi”.

L’operatore francese ha trovato “in Idee per Viaggiare l’interlocutore ideale per valorizzare la nostra offerta, in particolare nelle destinazioni in cui la loro expertise è ampiamente riconosciuta, come l’oceano Indiano, l’Africa e le Americhe” rimarca Rabeea Ansari, managing director Club Med Sud Europa e mercati emergenti. “La loro capacità di costruire pacchetti completi e di alto livello si sposa perfettamente con la nostra filosofia del ‘Premium All Inclusive’, garantendo al cliente finale un’esperienza di viaggio completa, sostenibile e senza pensieri”.

Le proposte

Le prime proposte in sviluppo, nell’ambito della collaborazione, si focalizzano su combinazioni ad alto valore esperienziale. Tra queste ‘Giappone on tour’ abbinato a un soggiorno mare in Asia, con focus sulle nuove aperture Club Med (inclusa la new entry nel Borneo); ‘Stati Uniti on the road’ con estensione relax nei resort Club Med ai Caraibi; ‘Messico archeologico e culturale’ completato da un soggiorno al Club Med Cancún.

“Crediamo fermamente che il valore di un Resort Premium o della ‘Exclusive Collection’ di Club Med si esprima al meglio quando inserito in un viaggio strutturato, permettendoci di accompagnare il cliente dall’inizio alla fine e di garantire una competitività unica sul mercato - precisa il ceo di Idee per Viaggiare -. È una sfida che accogliamo con energia e curiosità, pronti a dimostrare il valore di questa sinergia.”