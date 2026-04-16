Si chiama White Garden e sorgerà alle porte della capitale armena Yerevan il complesso ricettivo da 140 appartamenti che opererà sotto il marchio Best Western Premier, la cui caratteristica è accomunare strutture dal design ricercato e dall’elevato standard dei servizi. Un progetto ambizioso che rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di espansione di BWH Hotels nella regione: si tratta infatti del primo sviluppo di questo tipo da quando l’area è entrata sotto la gestione della divisione italiana del Gruppo, BWH Hotels Italy & South-East Europe.

Il White Garden sorgerà su un’area di 6.500 mq nel distretto di Yeghvard, circondato da quattro catene montuose: Ararat, Hatis, Ara e Aragats. Questo sviluppo si inserisce nel più ampio processo di trasformazione urbanistica della capitale armena, una delle città più antiche del mondo e oggi hub tecnologico e culturale in forte ascesa nel Caucaso.

“L’avvio di questo cantiere in Armenia conferma la nostra visione di crescita in territori ad alto potenziale, dove la domanda di ospitalità di qualità è in costante aumento - commenta Fabrizio Doria, cdo di BWH Hotels Italy & South-East Europe -. Con White Garden portiamo l’eccellenza del brand Best Western Premier in un contesto che unisce natura e vicinanza urbana, offrendo una soluzione capace di intercettare sia il viaggiatore internazionale, sia l’investitore alla ricerca di rendimenti solidi e gestione professionale”.