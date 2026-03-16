TH Praia a Mare Borgo di Fiuzzi Resort & SPA, il cuore caldo della Calabria

È la novità del 2026: il rifugio ideale per chi cerca il contatto con la natura, il comfort e la libertà di scegliere ogni giorno come vivere la vacanza. Il TH Praia a Mare Borgo di Fiuzzi Resort & SPA entra nel portfolio TH Resorts promettendo un’estate luminosa, accesa dal sole di Calabria e dai colori di un mare Bandiera Blu dal 2016.
La lunga spiaggia privata attrezzata di tutto punto si schiude su ricchi fondali da esplorare e sull’Isola di Dino: 50 ettari di natura, una storia insospettabilmente ricca e un suggestivo perimetro punteggiato di scogliere e falesie.
Ogni camera è un angolo di quiete, dove rilassarsi guardando il mare e godendo della calda atmosfera calabrese.
Formula Al Inclusive
Al TH Praia a Mare Borgo di Fiuzzi Resort & SPA la buona riuscita della vacanza è garantita anche dalla formula All Inclusive, che solleva l’ospite da ogni preoccupazione di gestione del budget. Durante gli orari di apertura, nei bar del Resort si possono liberamente gustare caffè espresso, granite e bevande fresche, oltre a spritz, prosecco e birra alla spina. Ai pasti sono inoltre sempre compresi acqua microfiltrata, vini, birra e soft drink. Con la stessa formula, al bar centrale vengono serviti cocktail e distillati in lista mentre per chi viaggia con i bambini è inclusa la merenda pomeridiana del TH Land: un appuntamento allegro e goloso, appositamente pensato per i più piccoli.
Una vacanza Dog Friendly
Per chi viaggia in compagnia del proprio cane, la presenza di una spiaggia Dog Friendly riservata consente di condividere il mare senza rinunce, grazie a confortevoli spazi dedicati.
Al TH Praia a Mare Borgo di Fiuzzi Resort & SPA tutto è infatti disegnato per consentire a cani ed accompagnatori di vivere insieme ogni momento.
Animazione e Wellness per rigenerarsi
Per rendere le giornate al TH Praia a Mare Borgo di Fiuzzi Resort & SPA ancora più dense e vivaci l’animazione firmata TH mette a disposizione un’ampia offerta di intrattenimenti con sport, attività, giochi e appuntamenti serali che danno ritmo alla vacanza. Le proposte sono accuratamente declinate secondo le età e i diversi interessi degli ospiti.
Quando è tempo di rallentare, la Spa completa l’esperienza con percorsi e trattamenti dedicati al benessere: bagno turco, sauna finlandese, docce emozionali, piscina con idromassaggio e doccia scozzese. Al TH Praia a Mare Borgo di Fiuzzi Resort & SPA è inoltre possibile rilassarsi con massaggi individuali o di coppia oppure scegliendo fra la ricca gamma di trattamenti estetici per il viso e il corpo le soluzioni preferite per una vacanza completamente rigenerante.
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