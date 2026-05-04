“Oggi, più che mai, pianificare significa anche voler partire con serenità, senza il timore dell’imprevisto. Per questo Alpitour World sceglie di esserci, concretamente”. Con queste parole il gruppo annuncia sui suoi social la proroga fino al 31 maggio dell’iniziativa ‘Keep Calm & Travel’.

Chi prenoterà entro la fine del mese di maggio una vacanza Alpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi o Turisanda 1924 con volo Neos e con partenza programmata entro il 31 ottobre 2026 potrà modificare o sostituire la prenotazione senza costi aggiuntivi fino a 10 giorni prima della partenza.

Le altre tutele

Garantiti inoltre sulle prenotazioni prezzo bloccato, ‘Aw Protection’, copertura su eventuali imprevisti; e ‘Neos fuel protection’, che assicura aggiornamenti puntuali e rimpatrio in caso di problematiche legate alla carenza del carburante.

Alle porte dell’estate Apitour conferma quindi la sua vicinanza al mercato e al cliente finale, “perché - spiega il Gruppo - oggi il vero sogno non è solo partire, è farlo sapendo di poter contare su qualcuno, in ogni momento del viaggio”.