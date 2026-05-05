Affitti brevi: l’espansione europea di Líbere Hospitality Group

Accelera il business di Líbere Hospitality Group (LHG), l’operatore europeo di alloggi urbani flessibili tech-based che ha raddoppiato la sua presenza in Italia aprendo il primo asset a Roma, a San Lorenzo, che si aggiunge alla proprietà di Milano.

Nel primo trimestre del 2026 il gruppo, che in Europa gestisce oltre mille unità operative su 30 asset, ha registrato ricavi stimati pari a 7 milioni di euro, con un incremento del 65% rispetto ai 4,2 milioni registrati nel primo trimestre del 2025. Nei primi tre mesi dell’anno, LHG ha ampliato significativamente la propria presenza, quasi raddoppiando la propria capacità operativa su base annua.

L’inizio anno è stato caratterizzato dall’ingresso di LHG in tre mercati europei chiave e la prosecuzione della crescita nel mercato domestico spagnolo. Oltre all’apertura italiana, il gruppo ha debuttato nel mercato francese con la firma di Líbere Paris Haussmann e nel Regno Unito ha acquisito lo storico Coopers Building a Liverpool, la seconda città britannica del Gruppo dopo Londra. Prosegue di pari passo l’espansione domestica con nuove aperture a Madrid (Malasaña) e Siviglia (Plaza Nueva), oltre alla firma di un quarto asset a Malaga.

“I risultati - commenta il co-ceo Antón de la Rica - sottolineano un momento cruciale nella nostra strategia paneuropea. Raddoppiare le unità operative mantenendo elevati livelli di performance valida l’efficienza del nostro core digitale. Il nostro ingresso con successo a Roma, Parigi e Liverpool segna l’inizio di una fase di crescita accelerata che ci mantiene saldamente in linea con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra leadership nel mercato degli alloggi urbani alternativi”.

La crescita di LHG è sostenuta dalla propria piattaforma digitale proprietaria, che automatizza i processi principali, tra cui check-in, comunicazione con gli ospiti e dynamic pricing. LHG prevede di chiudere il 2026 con 1.764 unità operative su 41 asset, con una crescita prevista della capacità del 77% rispetto alla fine del 2025. Il brand continua inoltre a diversificare le proprie linee di business, con il lancio del primo progetto Flex Living a Madrid e l’integrazione progressiva del concept food & beverage Bite & Brew in asset selezionati.