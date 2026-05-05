Marocco, record di arrivi nel primo trimestre

Record di arrivi turistici in Marocco, che nei primi 3 mesi del 2026 ha raggiunto i 9 milioni di viaggiatori nei propri scali.

L’aeroporto dei record si conferma il Menara di Marrakech, che da inizio 2026 ha accolto quasi 3 milioni di passeggeri, con un aumento dell’11,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il mese di marzo rimarrà nella storia del turismo marocchino: grazie al periodo pasquale ha infatti registrato oltre 1 milione di passeggeri in arrivo.

I voli nazionali sono aumentati del 36,5%, mentre per quanto riguarda i collegamenti internazionali, la rotta Marrakech-Parigi Orly si è confermata una delle più gettonate, seguita da quelle per Londra, Madrid e Roma.