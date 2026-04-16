IHC e la filosofia del benessere: il percorso plurimensile

L’autentico benessere richiede costanza e gradualità, proprio come la nuova offerta di trattamenti delle tre strutture toscane di Italian Hospitality Collection. In coerenza con gli sviluppi della filosofia di remise en forme Equilibrium, la stagione 2026 lancia uno speciale percorso plurimensile che valorizza cure longevity presso la villa ottocentesca Grotta Giusti Thermal Spa Resort, dietologia negli spazi del Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa, quindi l’ayurveda del maestro indiano Dipu al Monteverde Lifestyle and Thermal Retreat.

“Per ottenere il massimo beneficio dalle acque e dai trattamenti unici delle nostre strutture - spiega Thomas Parenti, general manager Italian Hospitality Collection - invitiamo oggi pazienti e ospiti a differenziare i propri soggiorni, in modo tale da dedicare tempo adeguato all’offerta specialistica di ogni singolo resort. Il benessere diviene così un’esperienza integrata alla propria vita quotidiana, ripartibile in programmi di almeno tre notti per volta”. La nuova formula tripartita punta a sviluppare una maggior consapevolezza wellness fra i fruitori meno esperti delle strutture toscane di IHC, in particolare i crescenti visitatori ed ospiti della fascia 20-30 anni, propensi a trattamenti casuali, brevi e discontinui.