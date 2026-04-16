Zorgno, CleanBnb: “Turisti più selettivi e sensibili al contesto politico e sociale”

“Le intenzioni di viaggio per il 2026 restano elevate, ma i turisti mostrano una maggiore attenzione al contesto politico e sociale delle mete”. Spiega così Francesco Zorgno, presidente di CleanBnb, in che modo il contesto internazionale stia influenzando la domanda nel mercato turistico.

“Oggi, cresce sempre più il peso della sicurezza percepita nella scelta della destinazione, insieme alla ricerca di autenticità, patrimonio culturale e qualità dell’esperienza”, precisa Zorgno, spiegando che proprio questi elementi “rafforzano l’appeal dell’Italia e possono tradursi in nuove opportunità per il mercato della ricettività in appartamento”.

In questo contesto, la gestione professionale assume un ruolo sempre più centrale. “Un mercato più selettivo, con ospiti più esigenti e comportamenti di prenotazione meno prevedibili, richiede competenze specifiche - rimarca il presidente del property manager italiano -: pricing dinamico, distribuzione su più canali, organizzazione operativa, presidio normativo e attenzione costante alla customer experience. Per il singolo proprietario non è semplice governare tutti questi aspetti con continuità ed efficacia”.