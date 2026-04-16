Baobab risponde all’incertezza investendo sul prodotto. Il tour operator di TH Group amplia la programmazione di medio e lungo raggio con quattro nuove destinazioni.

La prima è Il Cairo, che va a completare l’articolata programmazione sull’Egitto, unendosi a Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Hurghada e alle crociere sul Nilo. “Con l’apertura del nuovo Grand Egyptian Museum, la capitale egiziana ha registrato un rinnovato interesse da parte del grande pubblico – precisa Alessandro Gandola, direttore tour operator Baobab -. Per questo abbiamo scelto di ampliare l’offerta con soluzioni più semplici e flessibili rispetto ai classici itinerari con crociera, rendendo Il Cairo accessibile anche per soggiorni brevi, come un long weekend. I numerosi collegamenti diretti dall’Italia, anche operati da compagnie low cost, permettono inoltre di proporre la destinazione a condizioni molto competitive”.



Le altre new entry

Uzbekistan, Vietnam, Oman vanno invece a inserirsi nel nuovo catalogo ‘Viaggi da sogno’. Su queste destinazioni Baobab propone itinerari pensati per un pubblico ampio, con formule di viaggio semplici e accessibili: tour di circa sette notti, accompagnati da guide locali parlanti italiano, partenze garantite con un minimo di due partecipanti e gruppi contenuti. “L’obiettivo su queste destinazioni- spiega Gandola - è offrire il miglior rapporto qualità-prezzo per il classico tour di primo approccio, rivolto a chi visita questi Paesi per la prima volta. Si tratta dei prodotti più richiesti dal mercato e su cui intendiamo rafforzare il nostro posizionamento come operatore di riferimento”.